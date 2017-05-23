Илья Воробьев: "Крис Ли покинет "Магнитку"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев подчеркнул, что на данный момент идет обсуждение состава команды на новый сезон. По его словам, клуб ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым.

При этом он отметил, что защитник Крис Ли покинет "Магнитку". Ранее сообщалось, что 36-летний канадец перейдет в НХЛ.

- Сейчас в "Металлурге" идет обсуждение состава к новому сезону, - приводит "Спорт FM" слова Воробьева. - Нас покидает определенная группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток.

Если говорить персонально об игроках, то у нас идет диалог с Данисом Зариповым и его агентом. Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей, из-за чего ему нужно играть либо за океаном, либо в Швейцарии.