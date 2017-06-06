Илья Воробьев: "КХЛ не станет слабее после отъезда игроков в НХЛ"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что КХЛ останется на прежнем уровне, несмотря на отъезд игроков в НХЛ. По его словам, у каждого хоккеиста на это были свои причины.

– Антипин и Береглазов уехали в НХЛ перед олимпийским сезоном. Вам не печально это видеть?

– Есть две стороны медали. С одной, я их понимаю. Ребята получили хорошие предположения и хотят попробовать свои силы в сильнейшей лиге. С другой, нам хотелось, чтобы они еще помогли "Металлургу". Они сделали свой выбор, поэтому остается пожелать им только удачи.

– Массовый отъезд игроков – ваших защитников, Миронова, Дыбленко, Шипачева, вероятно, Дадонова и других – в НХЛ говорит о том, что наша лига теряет в привлекательности, а самим хоккеистам здесь больше не интересно?

– Не думаю, что лига стала менее привлекательной. Отъезд игроков – это в большей степени философский вопрос. У каждого из названных вами ребят могут быть свои причины. Взять того же Андрея Миронова. Для того чтобы дальше прогрессировать, ему нужно было что-то поменять. В такой ситуации он решился на переезд в "Колорадо". Относительно Антипина и Береглазова могу сказать следующее – они в КХЛ достигли многого, выиграв Кубок Гагарина. Виктор сделал это дважды, Алексей – один раз. (Михаил ЗИСЛИС)

Полное интревью Ильи Воробьева