Илья Воробьев: "Игроки "Магнитки" недовольны решением отправить меня в отставку"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев считает, что решение о его оставке принял председатель правления Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Специалист отметил, что руководство клуба не прислушалось к доводам игроков, которые поддерживали его.

– Знаю, что хоккеисты недовольны решением руководства, - сказал Воробьев. - Они что-то пытались объяснить, приводили какие-то аргументы, но их не услышали.

– Кто именно вас уволил – Геннадий Величкин или Виктор Рашников?

– Думаю, что такие решения принимает только Виктор Рашников.

– На должности главного тренера оставили Виктора Козлова. Странно, у него же совсем нет опыта.

– Жизнь покажет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Ильи Воробьева