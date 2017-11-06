Илья Воробьев: "Игроки "Магнитки" недовольны решением отправить меня в отставку"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев считает, что решение о его оставке принял председатель правления Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Специалист отметил, что руководство клуба не прислушалось к доводам игроков, которые поддерживали его.
– Знаю, что хоккеисты недовольны решением руководства, - сказал Воробьев. - Они что-то пытались объяснить, приводили какие-то аргументы, но их не услышали.
– Кто именно вас уволил – Геннадий Величкин или Виктор Рашников?
– Думаю, что такие решения принимает только Виктор Рашников.
– На должности главного тренера оставили Виктора Козлова. Странно, у него же совсем нет опыта.
– Жизнь покажет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Материалы других СМИ