Илья Воробьев: "Хотели порадовать своих болельщиков, но не получилось"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Сочи" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что сомневается в правильности одной из заброшенных шайб соперника и собирается обсудить этот вопрос с лигой. "Магнитка" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а "Сочи" идет на 8-й строчке на "Западе".

– Видимо, когда-то должно было случиться, – цитирует сайт "Магнитки" Воробьева. – Первую игру мы проиграли в основное время дома в сезоне. К сожалению, это случилось сегодня. Давно не играли дома, хотели порадовать своих болельщиков. Не получилось. Третий гол меня волнует. Какая-то интерпретация… Будем отсылать в лигу, смотреть, как там. Дотрагиваются до вратаря, в нашем понимании - это была блокировка вратаря. Будем смотреть.