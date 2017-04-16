Илья Воробьев: "Хочу извиниться перед болельщиками. Я не думал, что микрофон так близко стоит"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в преддверии пятого матча финала Кубка Гагарина против СКА извинился за резкие высказывания во время предыдущей игры (2:3). После удаления форварда "Магнитки" Даниса Зарипова он в нецензурной форме предложил арбитру заранее отдать трофей армейцам.

- Хочу извиниться перед болельщиками за чересчур эмоциональную реакцию, - сказал Воробьев во флеш-интервью перед матчем. - Я не думал, что так близко микрофон стоит. Хорошо, что рядом бутылки воды не было.

- Семин молчит, переехал в третье звено. Что происходит?

- Насколько я знаю, у вас после первого периода с ним интервью. Вы спросите его один на один.

- Счет сегодня не в вашу пользу. Какие качества выйдут на первый план?

- Желание. Оно есть с обеих сторон, но у нас оно должно быть еще больше.