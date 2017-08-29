Илья Воробьев: "Григоренко вместо Зарипова? Давайте всех соберем, кто играет "на месте"

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев подчеркнул, что судьбу матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (1:2) определила игра в неравных составах. По словам специалиста, в этом компоненте соперник имел преимущество.
– Матч определила игра в большинстве и меньшинстве, – приводит пресс-служба челябинцев слова Воробьева. – "Трактор" забил, но у них и моментов было пять на один.
– У вас на месте Даниса Зарипова играет Игорь Григоренко. Насколько удачна эта замена, и будут ли в дальнейшем еще какие-то пробы?
– Что значит "на месте Зарипова"? Тогда давайте всех соберем, кто "на месте" Ли, Антипина, Береглазова, Семина, Санталы. С "Ладой" эта тройка хорошо сыграла, забила – сегодня не забила. Будем думать.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Металлург Мг (хоккей)
- Трактор
- Александр Семин
- Данис Зарипов
- Игорь Григоренко
- Лада (Хоккей)
- Виктор Антипин
- Илья Воробьев
- Крис Ли
- Томми Сантала
- Алексей Береглазов
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