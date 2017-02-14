Илья Воробьев: "Где российские результативные защитники? Говорить, что проблемы нет - неправильно"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев объяснил, почему Крису Ли удалось установить новый рекорд среди защитников в сезоне, а также отметил, что в ближайшем будущем могут появиться такие же результативные российские игроки обороны. "Магнитка" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 36-летний канадский защитник в текущем сезоне набрал 64 (14+50) очков в 58 встречах регулярного чемпионата.

– Во-первых, Крис Ли действительно отличный хоккеист, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева. – Во-вторых, компания, в которой он играет, не совсем безнадежная. До этого момента мы давали Крису больше играть впереди, и он здорово провел регулярный чемпионат. Но надо понимать, что в плей-офф игра будет совсем другая.

Где россияне в списке самых результативных защитников КХЛ? Говорить, что проблемы совсем нет, было бы неправильно. Конечно, хотелось бы видеть больше результативных российских защитников, но тут просто надо чуть-чуть подождать. Сейчас у нас пойдет новая волна интересных ребят, на того же Егора Рыкова посмотрите, он здорово отыграл на Шведских играх. Свято верю, что надо продолжать готовить ребят, и мы увидим результат.