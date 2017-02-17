Илья Воробьев: "Это был самый удачный сезон для "Металлурга"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Трактором" (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что форвард Данис Зарипов пропустил встречу не из-за повреждения, а также отметил, что надеется на скорое восстановление Дмитрия Казионова. "Магнитка" заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" расположился на четвертой строчке.

– У нас две игры получились с соперником, который очень хорошо терпит, играет, не делает своих ошибок, – цитирует сайт "Магнитки" Воробьева. – Ну что же. Регулярный сезон закончился, это был для "Металлурга" в КХЛ самый удачный сезон. Ладно, теперь это все закончилось – забыли, проехали.

– Данис Зарипов сегодня пропустил игру. Насколько это связано с состоянием его здоровья?

– Совершенно не связано.

– Какова динамика Дмитрия Казионова? На "сухой" тренировке он был в зале, пусть еще и с гипсом…

– Пусть еще и с гипсом, и на костылях. Динамика… Будем смотреть, надеемся, что у Димки так же быстро заживет, как у Санталы. Но это не факт. Тем не менее – будем надеяться.