Илья Воробьев: "Если некоторые вещи не изменятся, то у "Магнитки" шансов мало"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (4:5) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что если не изменятся некоторые вещи, то шансов у его команды мало, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Он добавил, что в моменте с голом Прохоркина во вратарской зоне Василия Кошечкина находился соперник.
– С победой СКА, – подвел итог стартового матча финала Илья Петрович. – Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало. Спасибо.
– Какие именно вещи вы имеете в виду?
– Додумайте сами.
– Илья Петрович, после обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону ВИП-трибун. Вы кого-то искали?
– Жену искал.
– Нашли?
– Нет, – здесь тренер уже начал саркастически улыбаться.
– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как вы считаете, было ли там касание коньком?
– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи, – Воробьев снова стал серьезным.
– Как оцените игру Береглазова после долгого перерыва?
– Нормально, он может лучше.
– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?
– Нет – посмотрели видео, там было.
зенит-супер-чемпион
приглашайте кого хотите. просто СКА обыграл магнитку
23:23 8 апреля
болдовский
Почему не пригласить на финал зарубежных судей?Это как Лемье был бы хозяин Писбурга,совладелец НХЛ и был другом Трампа.....
22:18 8 апреля
Vosstavshiy iz Bana-2
днища мг! больше добавить нечего.Борьбу начисто проигрывают.Один в один тоже самое было и с динамо и локо.Броски все во вратаря,семин.калетник и прочие спят.Чего тут можно ждать хорошего? чуда от 5 пятерки? спите дальше! Может руководству Мг наконец то дойдет что такой баласт выкинуть к *********** нужно. Ска ничего не желаю.Просто ****************** при перелете к питеру вместе кубком.Да так что бы только ручка от него торчала из под обломков
20:31 8 апреля
740
Рановато скулить начал воробей.... "Нет у вас методов против Кольки Сапрыкина", кроме как ныть про судей.....
20:23 8 апреля
alex1947
Когда Илюху, Коварж в начале матча прилично приложил, подумал не доиграет Илюха матч до конца, запомнит. Так и вышло. А так игра понравилась. Жаль Серёга Мозякин шайбу себе привёз, да и Ли сегодня ошибки результативные делал.
20:20 8 апреля
Знаток1964
зенит-супер-чемпион .....ЗЕНИТ....игру отдает АНЖИ........Ждем твою самоликвидацию после матча
20:01 8 апреля
Знаток1964
Шайба сетку порвала....и пролетела мимо.....то есть в зоне ворот не осталась.....Не считать....Домысливаем
19:54 8 апреля
DENsid
Ну изменять надо игру в обороне и не обрезаться в центре, а сказки про игрока в зоне оставь жене Петрович !
19:53 8 апреля
зенит-супер-чемпион
там было что?
19:21 8 апреля
Зенька
Бомбит у Илюхи.... Ща нытиков набежит)
19:21 8 апреля