Илья Воробьев: "Если некоторые вещи не изменятся, то у "Магнитки" шансов мало"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (4:5) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что если не изменятся некоторые вещи, то шансов у его команды мало, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Он добавил, что в моменте с голом Прохоркина во вратарской зоне Василия Кошечкина находился соперник.

– С победой СКА, – подвел итог стартового матча финала Илья Петрович. – Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало. Спасибо.

– Какие именно вещи вы имеете в виду?

– Додумайте сами.

– Илья Петрович, после обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону ВИП-трибун. Вы кого-то искали?

– Жену искал.

– Нашли?

– Нет, – здесь тренер уже начал саркастически улыбаться.

– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как вы считаете, было ли там касание коньком?

– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи, – Воробьев снова стал серьезным.

– Как оцените игру Береглазова после долгого перерыва?

– Нормально, он может лучше.

– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?

– Нет – посмотрели видео, там было.