19:02 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Если некоторые вещи не изменятся, то у "Магнитки" шансов мало"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (4:5) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что если не изменятся некоторые вещи, то шансов у его команды мало, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Он добавил, что в моменте с голом Прохоркина во вратарской зоне Василия Кошечкина находился соперник.

 
Патрик ХЕРСЛИ (№6) забросил одну из шайб СКА в этом матче.СКА обыграл "Магнитку" в первом матче финала Кубка Гагарина

– С победой СКА, – подвел итог стартового матча финала Илья Петрович. – Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало. Спасибо.

– Какие именно вещи вы имеете в виду?

– Додумайте сами.

– Илья Петрович, после обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону ВИП-трибун. Вы кого-то искали?

– Жену искал.

– Нашли?

– Нет, – здесь тренер уже начал саркастически улыбаться.

– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как вы считаете, было ли там касание коньком?

– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи, – Воробьев снова стал серьезным.

– Как оцените игру Береглазова после долгого перерыва?

– Нормально, он может лучше.

– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?

– Нет – посмотрели видео, там было.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (10)
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зенит-супер-чемпион

приглашайте кого хотите. просто СКА обыграл магнитку

23:23 8 апреля

болдовский

Почему не пригласить на финал зарубежных судей?Это как Лемье был бы хозяин Писбурга,совладелец НХЛ и был другом Трампа.....

22:18 8 апреля

Vosstavshiy iz Bana-2

днища мг! больше добавить нечего.Борьбу начисто проигрывают.Один в один тоже самое было и с динамо и локо.Броски все во вратаря,семин.калетник и прочие спят.Чего тут можно ждать хорошего? чуда от 5 пятерки? спите дальше! Может руководству Мг наконец то дойдет что такой баласт выкинуть к *********** нужно. Ска ничего не желаю.Просто ****************** при перелете к питеру вместе кубком.Да так что бы только ручка от него торчала из под обломков

20:31 8 апреля

740

Рановато скулить начал воробей.... "Нет у вас методов против Кольки Сапрыкина", кроме как ныть про судей.....

20:23 8 апреля

alex1947

Когда Илюху, Коварж в начале матча прилично приложил, подумал не доиграет Илюха матч до конца, запомнит. Так и вышло. А так игра понравилась. Жаль Серёга Мозякин шайбу себе привёз, да и Ли сегодня ошибки результативные делал.

20:20 8 апреля

Знаток1964

зенит-супер-чемпион .....ЗЕНИТ....игру отдает АНЖИ........Ждем твою самоликвидацию после матча

20:01 8 апреля

Знаток1964

Шайба сетку порвала....и пролетела мимо.....то есть в зоне ворот не осталась.....Не считать....Домысливаем

19:54 8 апреля

DENsid

Ну изменять надо игру в обороне и не обрезаться в центре, а сказки про игрока в зоне оставь жене Петрович !

19:53 8 апреля

зенит-супер-чемпион

там было что?

19:21 8 апреля

Зенька

Бомбит у Илюхи.... Ща нытиков набежит)

19:21 8 апреля

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