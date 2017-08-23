Илья Воробьев: "Два курьезных гола надломили "Магнитку"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев прокомментировал итоги стартовой игры юбилейного десятого чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (2:5). Наставник также заявил о неготовности, находящегося на просмотровом контракте, Игоря Григоренко оказаться в составе на ближайших матчах.
– "Автомобилист" с победой! Два периода играли нормально, потом случились два курьезных гола, подкосившие нас, – сказал Воробьев. – Мы знали, что нам будет непросто. Будем работать, становиться лучше. Это наша задача день за днем.
– Что случилось в третьем периоде? Подвела игровая дисциплина?
– Коллега (Крикунов, – прим. "СЭ") сказал, что один гол был от конька, другой – с нулевого угла. Конечно, недовольны третьим периодом.
– Насколько готов Игорь Григоренко и когда он сможет сыграть?
– Совсем еще не готов. (Юрий ШИРИНКИН)
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