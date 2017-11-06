18:28 | Хоккей — КХЛ

Илья Воробьев: "Два дня после отставки было тяжело, но сейчас я в полном порядке"


Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев признался, что после увольнения получил больше сообщений, чем после завоевания Кубка Гагарина. Специалист отметил, что был расстроен решением руководства клуба.

 
Илья ВОРОБЬЕВ отправлен в отставку.Илья Воробьев уволен. Сакральная жертва Величкина?

– Сразу после игры с "Ладой" (1:3) все было понятно. Уже говорили, что у меня есть пара матчей для исправления ситуации, так что как только я пришел с пресс-конференции, то мне сообщили об увольнении.

– Чего же вы тогда расстроились, если еще за пару игр намекали об отставке?

– Вероятно, потому что это первый раз. Два дня мне было действительно тяжело, но сейчас я уже в полном порядке.

– В такие моменты пишут? Звонят? Или телефон молчит?

– Удивительно, но даже после победы в Кубке Гагарина сообщений было меньше, чем сейчас. Звонили или присылали сообщения те люди, с кем редко общался, было много коллег. Самое забавное послание было от тренера "Виннипега" Пола Мориса. Он написал в том духе, что за пять лет у меня было все: Кубок Гагарина, финал, отставка. И, выходит, теперь я стал настоящим тренером.

– А хоккеисты "Металлурга"?

– Писали и они.

– Все?

– Я тут не придаю большого значения, кто прислал сообщение, а кто нет. Ситуация такая, что не каждый разберется, а стоит ли говорить какие-то слова, будут ли они уместными. Знаете, мне тут рассказали, что когда в НХЛ увольняют тренера, ему звонят чуть ли вообще не все тренеры лиги и выражают сочувствие. Там так принято. Скажу, что в этом смысле у нас близко к Северной Америке.

Полная версия интервью Ильи Воробьева

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