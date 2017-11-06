Илья Воробьев: "Два дня после отставки было тяжело, но сейчас я в полном порядке"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев признался, что после увольнения получил больше сообщений, чем после завоевания Кубка Гагарина. Специалист отметил, что был расстроен решением руководства клуба.

– Сразу после игры с "Ладой" (1:3) все было понятно. Уже говорили, что у меня есть пара матчей для исправления ситуации, так что как только я пришел с пресс-конференции, то мне сообщили об увольнении.

– Чего же вы тогда расстроились, если еще за пару игр намекали об отставке?

– Вероятно, потому что это первый раз. Два дня мне было действительно тяжело, но сейчас я уже в полном порядке.

– В такие моменты пишут? Звонят? Или телефон молчит?

– Удивительно, но даже после победы в Кубке Гагарина сообщений было меньше, чем сейчас. Звонили или присылали сообщения те люди, с кем редко общался, было много коллег. Самое забавное послание было от тренера "Виннипега" Пола Мориса. Он написал в том духе, что за пять лет у меня было все: Кубок Гагарина, финал, отставка. И, выходит, теперь я стал настоящим тренером.

– А хоккеисты "Металлурга"?

– Писали и они.

– Все?

– Я тут не придаю большого значения, кто прислал сообщение, а кто нет. Ситуация такая, что не каждый разберется, а стоит ли говорить какие-то слова, будут ли они уместными. Знаете, мне тут рассказали, что когда в НХЛ увольняют тренера, ему звонят чуть ли вообще не все тренеры лиги и выражают сочувствие. Там так принято. Скажу, что в этом смысле у нас близко к Северной Америке.

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