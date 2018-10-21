Илья Воробьев: "Доволен игрой, но такой результат"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА​ (1:2 Б), отметив, что доволен игрой. По его словам, рано подводить итоги.

– Доволен ребятами, игрой. Может, только в первом периоде маленько не получилось – было два удаления. Играли, работали, но к сожалению, такой результат, – сказал Воробьев.

– Тренерский штаб доволен всей домашней серией?

– Мы, вроде, собрались по сегодняшнему матчу. Весной будем подводить итоги.

– Дацюк выходил на все вбрасывания в овертайме. Такая разница в классе между ним и остальными?

– Не первый раз задают такой вопрос. Может, уже можно было самим додуматься. Он не на все вбрасывания выходил. Почему бы просто не использовать сильные качества человека? (Игорь Новиков)