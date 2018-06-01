Илья Воробьев: "Для меня это огромный вызов. Приятно, что мне дали такой шанс"

Российский специалист Илья Воробьев, который сегодня был назначен главным тренером СКА и сборной России, в интервью "СЭ" рассказал о предстоящей работе, векторе развития питерского клуба, а также поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

​– Понимаете, на что вы подписались?

– Для меня это огромный вызов. Приятно, что мне дали такой шанс. Спасибо за доверие ФХР и СКА. Приложу все свои усилия, знания и опыт для достижения результата.

– Образно говоря, вы оказались на раскаленном троне, поэтому любое ваше действие будет вызывать реакцию на всех уровнях.

– Это все понятно. Будет и давление, и обсуждение любого шага под микроскопом. Знал, на что иду и чего теперь ждать.

– После того, как сборная вылетела в четвертьфинале, нынешний контракт можно воспринять как аванс, поскольку вам все надо доказывать с нуля?

– Работа тренера подразумевает, что если в какой-то момент она перестанет устраивать руководство, то тебя попросят уйти. Свои обязанности я понимаю. И со своей стороны вместе с помощниками буду с утра до вечера трудиться на благо сборной. Это самое важное. А срок контракта? Не говорю, что на это не надо обращать внимание. Но в первую очередь надо работать на совесть. (Михаил ЗИСЛИС)