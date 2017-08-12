Илья Воробьев: "Давно собирались попробовать Филиппи с Коваржем и Мозякиным"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Куньлунем" (3:2) в матче Мемориала Ромазана отметил, что команде было тяжело войти в игру из-за смены погоды. Напомним, что "Магнитка" по ходу встречи проигрывала со счетом 0:2.

– Очень было приятно выиграть первый матч турнира перед своими зрителями, – сказал Воробьев. – Очень хорошая была церемония открытия. Работаем... Не лучшее начало первого периода. А так все нормально.

– Почему было так тяжело войти в игру?

– С погодой, наверное, связано. В Сочи была жарко, здесь дождь идет.

– После того как стало известно, что "Трактор" не привезет сюда основной состав на первый матч, было изменено расписание. Это сделано для интересов болельщиков?

– В первую очередь, для болельщика – это все-таки открытие турнира.

– С "Куньлунем" вы уже играете второй раз в межсезонье. Это плюс или минус – может, лучше разнообразие?

– Разнообразие. Мы играли на очень хорошем и представительном турнире в Сочи. Канада и вовсе была представлена на уровне сборной.

– Сегодня вы впервые попробовали Филиппи в первом звене c Коваржем и Мозякиным, а Косов отправили во вторую тройку. Довольны ли этими сочетаниями?

– Эта задумка была еще давно. Филиппи обычно играет в центре, а игроки это амплуа – "позвоночник" игрового организма. Сыграл он нормально.

– Сегодня не играл ряд игроков: Платонов, Шенфельд? Это ротация?

– Если бы можно было заявить 28 игроков, то я бы так сделал. (Юрий ШИРИНКИН)