Илья Воробьев: "ЦСКА напоминал сегодня сборную - они играли на другой скорости"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:7) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что у большинства его подопечных нет международного опыта, позволяющего играть против таких мастеровитых команд.

– ЦСКА с победой, – сказал Воробьев. – ЦСКА напоминал сегодня сборную – они играли на другой скорости. У нас много ребят никогда не играли против такого хоккея. Уровень сборных от уровня клубов отличается тем, что все происходит на долю секунду быстрее: и в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас.

– Первый период был проигран вчистую по броскам и по счету, но на второй период "Металлург" вышел немного с другим настроением, когда попробовали играть больше в атаке. Что потом случилось в третьем? Почему не пошло дальше?

– Наверное, играешь настолько, насколько тебе позволяет соперник. В третьем периоде они нам ничего не позволили сделать: возвращались быстрее назад, а мы даже не добирались вперед, все перекрывали нам. (Юрий ШИРИНКИН)