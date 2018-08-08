Илья Воробьев: "Будем заниматься развитием Кузьменко"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал переход нападающего Андрея Кузьменко в стан армейцев Санкт-Петербурга. Напомним, СКА получил Кузьменко от ЦСКА, отдав взамен форварда Сергея Калинина.

- Два клуба обменяли очень хороших хоккеистов. Кузьменко приезжает на сбор в Финляндию, на следующий день у него сразу тесты. Он был в кругу наших интересов, и я работал с ним на двух турнирах с олимпийской сборной в прошлом году. Мы будем заниматься его развитием. Он молодой парень и если будет шагать вперед, как мы на это рассчитываем, то может стать кандидатом в сборную на следующие Олимпийские игры.

По сборной у меня не сложилось впечатления, что Кузьменко слабо играет в обороне.

Калинин – хороший игрок. Мы пожелали ему удачи. Отдали его, потому что таковыми были условия обмена. (Игорь ЕРОНКО)

В минувшем сезоне Сергей Калинин провел 54 игры в составе СКА и набрал 33 (15+18) очков. Андрей Кузьменко принял участие в 45 матчах за ЦСКА в прошлом году и набрал 25 (13+12) очков.

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