Илья Воробьев - арбитру: "Отдай им кубок, б***" (18+)

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев предложил главному арбитру Алексею Раводину отдать Кубок Гагарина СКА. Момент произошел после удаления форварда "Магнитки" Даниса Зарипова в третьем периоде.

– Отдай им кубок, б***, отдай! – кричал Воробьев арбитру.

После этого инцидента Данис Зарипов сел на скамейку штрафников и выдал фразу о балете.

Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..." //

Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету" //

Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова //

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