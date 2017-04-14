Илья Воробьев - арбитру: "Отдай им кубок, б***" (18+)

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев предложил главному арбитру Алексею Раводину отдать Кубок Гагарина СКА. Момент произошел после удаления форварда "Магнитки" Даниса Зарипова в третьем периоде.
– Отдай им кубок, б***, отдай! – кричал Воробьев арбитру.
После этого инцидента Данис Зарипов сел на скамейку штрафников и выдал фразу о балете.
Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..." //
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Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова //
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