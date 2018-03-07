Илья Талалуев: "Настоящее дерби было всего несколько минут. Этого мало"

Автор первого гола "Спартака" в плей-офф КХЛ Илья Талалуев сказал, что команде станет легче играть против ЦСКА после этой шайбы. Счет в серии до четырех побед после трех игр 1/8 финала Кубка Гагарина - 0-3.

- Вам удалось прервать длительную безголевую серию команды, в этот момент какой-то груз свалился с души?

- Конечно, психологически было очень тяжело, ведь мы не забивали больше десяти периодов. Груз сошел и завтра будет попроще. Стараешься не держать такие вещи в голове, но где-то в подсознании это остаётся. Давило на нас. Но и через это надо пройти.

- Если сравнивать с гостевыми матчам, то нынешняя игра далась вам еще сложнее?

- Сегодня нам было тяжелее играть. Я даже не знаю почему. Может, где-то недонастроились? Хотя вряд ли. Соперник бежал и хотел выиграть.

- Судя по обстановке на трибунах, матч по градусу напряженности не дотягивал до дерби.

- Мы очень долго не забивали, поэтому и не удалось раскачать и завести трибуны. В раздевалке вроде стараемся. Сегодня дерби было только в последние минуты третьего периода. Этого мало.

- О своем голе что скажете?

- Посмотрите на видео. Там не я вообще забил. Честно. Это Максвелл сделал.

- То есть шайбу не забрали?

- Я уже забивал в регулярном чемпионате. В плей-офф тоже надо было? Но не я забил, так что зачем ее брать.(Михаил ЗИСЛИС)