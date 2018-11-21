Илья Сорокин вышел на четвертое место в истории КХЛ по длине сухой серии

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин обновил рекорд сезона КХЛ по продолжительности сухой серии. Отыграв на ноль в матче против "Сочи" (2:0) он увеличил продолжительность серии до 240 минут 30 секунд. Это клубный рекорд, предыдущий также принадлежал ему и был установлен в Кубке Гагарина-2018 (213.49).

Серия Сорокина занимает четвертое место по продолжительности в истории КХЛ, лидирует Алексей Мурыгин - 302.11, установленный в начале сезона-2015/16 в составе "Локомотива".