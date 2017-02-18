Илья Сорокин: "Выиграть регулярку – большое достижение"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин после победы над "Спартаком" (6:1) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в плей-офф каждый соперник даст бой, поэтому неважно, с кем играть, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Соперником команды Дмитрия Квартальнова по первому раунду плей-офф будет "Йокерит".

– Победитель матча фактически был определен в первом периоде.

– Нам удалось забросить в первом игровом отрезке пять шайб. Ребята – молодцы, все бились, старались весь сезон. Но самое главное нас ждет впереди.

– Вы уже три раза выиграли регулярку. Для вас это что-то значит?

– Безусловно, это большое достижение. Это не так просто сделать. Еще раз скажу, что у нас пацаны – красавцы, с характером.

– Существует плохая примета относительно победителя регулярки. Для ЦСКА она особенно болезненна.

– Никто не думает об этом. Мы все работаем, а там, как бог даст.

– В этом сезоне для вас неудачно сложились матчи против СКА. Какие-то выводы сделали?

– Конечно. Работа над ошибками постоянно идет. Мы анализируем, готовимся.

– "Йокерита" не опасаетесь?

– Каждый соперник даст бой. Будет достойная игра. Нам без разницы, против кого выходить.

– ЦСКА потерпел от этой команды два поражения от регулярке.

– Это было в регулярке, а сейчас все начинается с чистого листа.

– Кто в "Йокерите" самый опасный для вас?

– Я еще не разбирал эту команду.

– У финнов есть какие-то особенности?

– Это организованная команда с хорошим нападением, хорошей обороной. Поэтому будем к ним готовиться.