Илья Сорокин: "В моей карьере случались моменты и похуже автогола "Слована"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин после победы над "Слованом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что братиславская команда зубастая. Вратарь добавил, что не думал об участии в Кубке вызова.

– Как оцениваете эпизод, когда игрок "Слована" вам чуть не забил из-за ворот?

– Шайба киксанула из-за ворот и соперник не сумел ее забросить. Но в следующей атаке им удалось это сделать.

– "Слован", можно сказать, сам себя похоронил – забросил очень курьезную шайбу в свои ворота. На память приходят подобные моменты?

– У меня в конце матча едва такой же момент не случился. Да и раньше подобное бывало. Даже еще хуже (смеется).

– Как вам "Слован"?

– С такими сильными соперниками всегда интересно играть. Можно сказать, это зубастая команда.

– Вас пригласили принять участие в Кубке вызова. Ожидали, что позовут?

– Я не думал о том, получу ли приглашение, потому что у ЦСКА шли матчи, и нужно было концентрироваться на них. Сейчас будет время отдохнуть и все обдумать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)