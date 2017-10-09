Илья Сорокин: "У каждого игрока ЦСКА было желание показать себя перед Квартальновым"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин после победы над "Локомотивом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил Кирилла Капризова. Он отметил, что уже устал вытаскивать шайбы из ворот после его бросков на тренировках.

– Показалось, что первый период остался за "Локомотивом".

– Со стороны виднее. Наша команда сегодня здорово отыграла в нападении, реализовала большинство и в обороне отпахала.

– Что было в моменте, когда Кадейкин забросил шайбу?

– Там, по-моему, был рикошет. Шайба попала в какого-то игрока: то ли в нашего, то ли в соперника, и поменяла направление.

– Был ли подтекст в том, что встречались с командой вашего бывшего главного тренера Дмитрия Квартальнова?

– Все понимали, что мы три года работали вместе. У каждого было желание показать себя, но я старался не думать об этом, чтобы не забивать голову.

– Как вам работается с новым тренером вратарей Константином Власовым?

– Идет работа и над профессиональными качествами и над личными.

– Вам не показалось, что "Локомотив" был сегодня не уверен в своих силах?

– У них произошла смена тренера. Москва тоже не сразу строилось. Это рабочий процесс.

– Показалось, что шайба Капризова склонила чашу весов в пользу ЦСКА.

– Он молодец, забивает в каждой игре. Дай бог, так будет и дальше. На тренировках вообще фиг поймаешь броски от него. Уже устал шайбу из ворот вытаскивать.

– Почему вы в раздевалке пересели на бывшее место Александра Радулова?

– Может оно фартовое. Посмотрим (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)