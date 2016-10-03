Илья Сорокин: "Проще играть, когда соперник нагружает бросками"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поблагодарил одноклубников за самоотдачу в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (2:1 ОТ). Голкипер подчеркнул, что ему проще играть, когда соперник совершает много бросков.

- Когда соперник нагружает бросками, играть даже проще - ты всегда в тонусе, - приводит пресс-служба красно-синих слова Сорокина. - Полевые игроки помогли мне сегодня отыграть хорошо, большое количество бросков приняли на себя. Огромное им спасибо. В конце концов, мы сегодня победили, и эта победа стала наградой за те усилия, которые каждый из нас приложил на льду.