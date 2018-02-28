Илья Сорокин: "Перенос плей-офф КХЛ? Без разницы, все были готовы сыграть 3 марта"

Вратарь сборной России и ЦСКА Илья Сорокин отметил, что для него Кубок Гагарина – самая лучшая мотивация. Голкипер также добавил, что отлично чувствует себя после Олимпийских игр-2018.

– От Кремля – только положительные впечатления, – сказал Сорокин. – Останутся на всю жизнь.

– Отошли от Олимпиады?

– Отлично чувствую себя. Уже начался тренировочный процесс и подготовка к ближайшим играм. Ко всему идти шаг за шагом.

– Плей-офф на день перенесли. Полегче будет?

– Без разницы, на самом деле. Даже если бы не перенесли, все были бы готовы сыграть 3 марта. Раз так случилось, будем готовиться к 4-му.

– Как после золота Олимпиады найти мотивацию на чемпионат?

– Кубок Гагарина – самая лучшая мотивация. Обыграем партнеров по сборной из СКА? Поживем-увидим. (Евгений БЕЛОУСОВ)