Илья Сорокин: "Не знаю, как проанализировать поражение от СКА"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:2) отметил силу соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Не знаю, как проанализировать поражение, – начал Сорокин. – Забили на один гол меньше, вот и проиграли.

– Даже на два.

– Засчитали, да? Значит, на два.

– СКА с Дацюком намного сильнее СКА без Дацюка?

– И тот и другой СКА сильны. Хорошая команда, сбалансированная.

– Неужели нет слабых мест?

– Время покажет, не знаю.

– Для вас имела значение дуэль с вашим другом Игорем Шестеркиным?

– Да нет. Готовился, как к обычной игре.