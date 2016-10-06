Илья Сорокин: "Не знаю, как проанализировать поражение от СКА"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:2) отметил силу соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Не знаю, как проанализировать поражение, – начал Сорокин. – Забили на один гол меньше, вот и проиграли.
– Даже на два.
– Засчитали, да? Значит, на два.
– СКА с Дацюком намного сильнее СКА без Дацюка?
– И тот и другой СКА сильны. Хорошая команда, сбалансированная.
– Неужели нет слабых мест?
– Время покажет, не знаю.
– Для вас имела значение дуэль с вашим другом Игорем Шестеркиным?
– Да нет. Готовился, как к обычной игре.