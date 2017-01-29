Илья Сорокин: "Не знаю, что Квартальнов говорил во время тайм-аута. Я воду пил"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) подчеркнул, что армейцы бьются до последней секунды. Красно-синие сравняли счет после тайм-аута за 35 секунд до финального свистка.

– Можно ли сравнить эту игру по накалу со знаменитой серией в прошлогоднем финале?

– Лично мне было интересно. Надеюсь, болельщикам тоже.

– Имели место реваншистские настроения?

– Думаю, обе команды выходили с мыслями о том, что нужно победить.

– Трудно будет играть в плей-офф с таким большим количеством удалений?

– Да, надо играть более дисциплинированно.

– Не первый раз команда уходит от поражений на последних секундах. Что вам говорил Квартальнов во время тайм-аута?

– Я воду пил и не знаю, что он говорил ребятам. У нас пацаны с характером и бьются до последней секунды, не зависимо от того, какой счет на табло. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)