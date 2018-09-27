Илья Сорокин: "Нам не хватает активных фанатов. Надеюсь, все уладится, и они будут нас поддерживать"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин​ после победы над "Спартаком"​ (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что армейцам в матче против красно-белых не хватило шумовой поддержки.

– Сегодняшний матч со "Спартаком" соответствовал громкой вывеске дерби?

– Да, получилась интересной, интрига сохранялась до самого конца. Пришло много болельщиков. Так что действительно получилось настоящее дерби.

– Ощущается, что активных армейских фанатов после их демарша нет на трибунах?

– Ощущается. Нам их не хватает. Надеюсь, что скоро все уладится, и они придут на наши матчи, поддержат ЦСКА так, как они умеют.

– Сложилось впечатление, что "Спартак" не слишком напрягал армейцев, особенно в первом периоде.

– Действительно, у соперника было не так много моментов. Мы большую часть времени проводили в их зоне атаки. Для нас это нормальная ситуация.

– Вам не тяжело при таком ходе игры постоянно сохранять концентрацию?

– Нужно всегда быть готовым к любому изменению игровой ситуации.

– За два первых периода спартаковцы блокировали полтора десятка армейских бросков, тогда как игроки ЦСКА – ни одного спартаковского. Почему?

– "Спартак" очень хотел победить, ребята играли самоотверженно. А что касается нуля блокированных нами бросков, если бы соперник чаще атаковал от синей линии, уверен, и у нас было бы не меньше блоков. Поэтому можно сказать, что никто не хотел уступать. (Елена Григорьевская)