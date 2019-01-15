Илья Сорокин: "Момент, когда я отбил бросок Мозякина, был эффектным? Тогда его точно пересмотрю"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:0) рассказал о том, как он отбил бросок Мозякина, будет ли пересматривать этот момент, и о воспоминаниях о финале-2016.

– Определяющим моментом матча стал момент, когда вы при счете 0:0 клюшкой отбили бросок Мозякина.

– Не клюшкой, а локтем. Не знаю, получился ли там бросок у Мозякина. Надо для этого повтор пересмотреть. Говорите было эффектно? Тогда точно посмотрю. Но не скажу, что именно этот эпизод стал ключевым. Потом еще ребята пластались, шайбы ловили на себя. В то же самом большинстве "Металлурга". Наша команда здорово сыграла в обороне.

– Насколько вам сложно пришлось именно с "Магниткой" по сравнению с другими соперниками?

– С "Магниткой" матчи всегда получаются интересными. Каждая игра – как в плей-офф.

– Осадок от поражения в финале 2016 года остался?

– Нет, столько воды с тех пор утекло.

– Не удивитесь, если в апреле в финале снова сыграете с "Магниткой"?

– Сложный вопрос. (Михаил Зислис)