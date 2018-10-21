Илья Сорокин: "Кузьменко – подлец. Удачи ему"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился своими эмоциями от победы над СКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, игра была интересная и изобиловала моментами.

– Было особенное желание не дать Гусеву забить?

– Не думал об этом. Просто выходил и старался отбить, сегодня повезло мне, – сказал Сорокин.

– Насколько тяжело далась эта победа?

– Интересная игра, много моментов было. Поэтому такая победа ценнее вдвойне. С победой болельщиков.

– Просматривается тенденция, что СКА много бросает и мало забивает. Вы как вратарь знаете причину?

– Не знаю, мы свои проблемы разбираем.

– Но вам же приходилось справляться с бросками СКА?

– Хорошие, сложные броски. Сегодня так сложилось, что удалось вырвать победу.

– Буллит Коскиранты, который просматривали потом видеосудьи. Что там было?

– Если честно, я как-то не был уверен на все 100 процентов. Но был готов к любому раскладу.

– Долго смотрели момент, а потом оба вратаря пропустили. Это связано? Может быть, немного остыли?

– Нет, просто Паша Дацюк вышел, игрок сборной, который из десяти девять забивает. О чем можно говорить?

– У Андрея Кузьменко первый гол за ЦСКА, он специально ждал матча с вами?

– Не думаю. Каждый игрок, который выходит на лед, хочет как можно больше забивать. Но так случилось, что он против бывшей команды забил. Подлец (смеется).

– Но он не стал праздновать.

– Хороший, воспитанный парень. Удачи ему. (Игорь Новиков)