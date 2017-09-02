Илья Сорокин: "Хоккеисты ЦСКА стараются не думать о статусе фаворита чемпионата"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отметил, что его одноклубники не думают о статусе одного из фаворитов регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы вчера обыграли "Авангард" (3:0), одержав четвертую победу подряд.

- Игра интересная была, несмотря на счет, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Статистику я не знаю, поэтому не могу сказать, перебросал нас "Авангард" или нет. Но я нормально поработал, не сказал бы, что у соперника не было шансов.

Постепенно вкатываемся в сезон, идет хорошая работа. Мы не думаем о том, что говорят о ЦСКА другие. Мы сконцентрированы на собственной работе, личной и командной, думаем, как сыграть правильно. Если думать о том, какие мы фавориты, получаться будет мало. Поэтому стараемся не думать об этом.

Верхний зуб? Это еще перед чемпионатом мира выпал. Гренку ел, а там пломба была. Неудачно укусил, хорошая гренка какая-то попалась. Я вставлю зуб в ближайшее время, затянул просто с этим.