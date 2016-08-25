Илья Самсонов: "В "Вашингтоне" ничего не будут делать в тайне от "Металлурга"

Вратарь магнитогорского "Металлурга" и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о своем визите в тренировочный лагерь "Вашингтона".

- Этим летом вы впервые ездили в тренировочный лагерь "Вашингтона", который вас задрафтовал.

- Остались самые положительные впечатления. Интересно было посмотреть, послушать, как работают за океаном. Прикинули некоторые планы на будущее, в чем мне развиваться, в чем добавлять.

- Планы касались только игровых моментов или, возможно, будущего контракта с "Кэпиталз"?

- Только первого. В "Вашингтоне" ничего не будут делать в тайне от "Металлурга". Все на связи, мы работаем с тренером вратарей "Магнитки" и его коллегой из "Кэпиталз" Митчем Корном. В плане будущего ничего не обсуждали, планирую отработать до конца контракт с "Металлургом".

- Английский язык не выучили?

- Пока это в разработке. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)