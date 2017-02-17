Илья Самсонов: "С "Трактором" получилась игра уровня плей-офф"

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов после победы над "Трактором" (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что не обращает внимания на "сухие" матчи и считает, что это заслуга всей команды. В текущем сезоне 19-летний хоккеист провел 27 матчей в "регулярке", одержал 16 побед, две из которых "сухие".

– Хорошая, рабочая игра получилась, уровня плей-офф, – цитирует сайт "Магнитки" Самсонова. – Готовились к ней, настраивались. Но обе команды отлично сыграли в обороне, так что все решалось только в серии буллитов. Рады победе.

– "Сухарь", наверное, прибавляет радости вдвойне?

– Да нет, все как обычно – это ведь общекомандное. Я не записываю их в свои результаты, потому что это работа всей команды.