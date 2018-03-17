Илья Самсонов – о "Вашингтоне": "До 30 апреля у меня контракт с "Металлургом". Дальше будем думать"

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов после поражения от "Ак Барса" (1:4) во втором матче серии плей-офф в интервью "Бизнес Online" отметил, что был готов выйти на лед в любое время. Напомним, что он заменил Василия Кошечкина после второго перерыва и оставил свои ворота в неприкосновенности. Также игрок рассказал о своем будущем и возможном отъезде в НХЛ.

– Нелегко, наверное, входить в игру при счете 1:4?

– Нормально, всегда готовишься, настраиваешься. Жаль, что при таких обстоятельствах получилось выйти, но ничего страшного, готовимся дальше.

– Ваш контракт заканчивается, а "Вашингтон" очень заинтересован в вашем приглашении. Есть какие-то планы?

– Посмотрим в конце сезона, до 30 апреля у меня контракт с "Металлургом". Я его отработаю, а дальше будем думать.

– Следите за "Вашингтоном"?

– Конечно, и в целом за НХЛ слежу.