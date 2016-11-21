Илья Самсонов: "Никак не мог отстоять на "ноль"

Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов после победы над московским "Динамо" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда выполнила установка тренера. По словам голкипера, все бились до конца.

– Отличные эмоции, великолепные, рады, что удалось выиграть. Играли с одним из лидеров КХЛ, все сложилось удачно, выполнили тренерскую установку.

– Каждый сухарь запоминается, чем запомнится этот?

– Долго мучал его, никак не мог отстоять на "ноль". Спасибо партнеру, Василию, помог, сказал: "Расслабься, все придет". Да и все ребята сегодня поддерживали, сегодня бились до конца. Спасибо им огромное.

– Может быть, кто-то что в конце говорил?

– Нет, ничего особенного не было – ребята всю игру всегда поддерживают, подбадривают: "Молодчик, давай, давай!". У нас очень дружная команда.

– Прокомментируй момент с шайбой и разбитой защитой.

– Да просто шайба попала в стекло, разбила его. Ничего страшного.

– Такие моменты не выбивают из колеи?

– Нет, все в порядке. Не первый раз.

– От матча к матчу видно, как прибавляешь в уверенности. Может быть над чем-то особенно работаешь?

– Конечно, с тренером вратарей проделываем большую работу, со всей командой. Стараешься уже выходить на тот уровень, которого от тебя ждут. С партнерами есть взаимопонимание, есть уже и какие-то наигранные вещи.