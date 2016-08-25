Илья Самсонов: "Кошечкин - сильнейший вратарь КХЛ"

Вратарь магнитогорского "Металлурга" и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о своих отношения с Василием Кошечкиным.

– Для вас Кошечкин – партнер или скорее наставник?

– Он для меня и друг, и брат, и отец. Постоянно что-то подсказывает, помогает, очень тепло с ним общаемся.

– Мыслей не возникает: мол, был бы партнер послабее, легче было бы попасть в состав.

– Нет, ни о чем таком не думаю. Считаю, что Кошечкин – сильнейший вратарь КХЛ на протяжении многих лет, и к его уровню даже близко никто не подошел. Поэтому для меня это огромный стимул играть вместе с таким сильным голкипером, равняться на него. Да, может, переиграть его, но здесь нет никаких обид, мы ведь делаем одно общее дело. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)