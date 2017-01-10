Илья Самсонов: "Кошечкин мне как брат"

Вратарь молодежной сборной России и магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов отметил, что ему будет очень непросто вернуть себе место в основе команды в связи с уверенной игрой Василия Кошечкина. По словам голкипера, в том, чтобы в этом сезоне защитить чемпионский титул, нет ничего невозможного.

– Отвоевать место в основе? Не знаю, как теперь это сделать, раз Кошечкин постоянно проводит матчи "на ноль", – приводят "Известия" слова Самсонова. - Вообще мы с Васей делаем одно дело – играем на команду и все делаем ради нее. Где-то лучше получается у него, где-то у меня. У нас даже нет соперничества – мы дружим, общаемся и поддерживаем друг друга. Кошечкин мне как брат – он постоянно дает советы на тренировках, показывает мне, что надо делать. Вася одним из первых позвонил мне и поздравил с бронзой. Я даже не хочу применять к нашей ситуации слово "отвоевывать", поскольку мы для "Магнитки" – единое целое и за место в воротах точно не воюем.

– "Магнитка" единолично лидирует на "Востоке" КХЛ. Как оцените ваши шансы второй год подряд выиграть Кубок Гагарина?

– По составу команда почти не изменилась – все ребята одни и те же. Лидеры остались, и уровень игры, на мой взгляд, сохранился. И отношения в команде не поменялись – по-прежнему обстановка, как в семье. Ничего невозможного в том, чтобы удержать титул, я не вижу. Сейчас мы со всей серьезностью относимся к каждому сопернику, и я даже не заглядываю в турнирную таблицу.