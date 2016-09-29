Илья Самсонов: "Хочу защищать ворота сборной России на молодежном чемпионате мира"

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов рассказал, что хочет быть вратарем сборной России на молодежном чемпионате мира. Мировое первенство пройдет в 2017 году в Торонто и Монреале.

– Через несколько месяцев стартует молодежный чемпионат мира. Как оцениваете свои шансы на попадание в состав сборной?

– У нас впереди еще два крупных турнира – традиционное турне по Канаде, Subway Super Series, а также Турнир четырех наций, – приводит официальный сайт КХЛ слова Самсонова. – У тренерского штаба есть выбор – кого пригласить в сборную и проверить в деле. Валерий Николаевич Брагин – опытнейший тренер. Каких игроков он посчитает нужным вызвать – те и поедут на все турниры. Не скрою, мне хотелось бы защищать цвета нашей национальной команды на молодежном чемпионате мира. Остается продолжать играть, показывать свой уровень и ждать вызова в сборную.

– МЧМ пройдет в Торонто и Монреале – а, стало быть, сборные США и Канады автоматически в числе главных претендентов на медали. Тем интереснее будет сам турнир, не так ли?

– Действительно, ажиотаж будет обеспечен. Тем более, Торонто и Монреаль – города с большими хоккейными традициями. Конечно, такое внимание СМИ и болельщиков к молодежному чемпионату приятно, но когда играешь – это не мешает. Стараешься меньше читать, что пишут в прессе.