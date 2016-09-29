Илья Самсонов: "Бобровский круто сыграл на Кубке мира. Он – сильнейший вратарь в России"

Вратарь "Металлурга" Илья Самсонов оценил выступление сборной России на Кубке мира. Россияне по итогам турнира попали в четверку сильнейших, уступив в полуфинале команде Канады.

– В эти дни в Северной Америке проводится Кубок мира. Удается краем глаза следить за турниром?

– Да. Особенно за теми матчами, которые по нашему времени относительно удобно было смотреть. Конечно, переживал за сборную России, – приводит слова Самсонова официальный сайт КХЛ. – Турнир получился интересным. Мы в раздевалке с ребятами частенько обсуждали матчи Кубка и результаты, а с Василием – игру голкиперов. На тех площадках в воротах скучать некогда – высокие скорости, много бросков и отскоков на пятак.

– Как вам игра сборной России?

– Сейчас в СМИ стало появляться много критики в адрес сборной. Я не согласен с ней. На мой взгляд, наши ребята сыграли достойно. Особенно в полуфинале против канадцев. Где-то просто не повезло.

– Как вратарь вы наверняка более пристально наблюдали за Сергеем Бобровским...

– Сергей – молодец! Он действительно круто сыграл на Кубке мира. Я знаю, как он всегда готовится и тренируется, как ответственно относится к важным матчам. Он – профессионал с большой буквы и, думаю, на сегодняшний день – вратарь №1 в России.

– Неужели Канада теперь непобедима на всех уровнях и турнирах? Как найти противоядие?

– Не в моей компетенции делать такие глубокие выводы и не совсем корректно судить о силе канадцев, выявлять, чем же наша сборная хуже. Я лично болел и переживал за Россию! А что именно не получилось в игре наших ребят – они и сами знают, без нашей аналитики.