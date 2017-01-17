Илья Павлюков: "Нужно было выбираться из углов, но нас прижимали"

Нападающий "Спартака" Илья Павлюков после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (0:3) отметил, что на хоккеистов давит серия поражений. По словам игрока, необходимо было выбираться из-под прессинга из углов, но соперник не позволял этого сделать.

– Конечно, эмоции сейчас отрицательные, поскольку мы проиграли, – отметил Павлюков. – Наше молодое звено старалось, все ребята выкладывались, но что-то не получилось.

– Что именно?

– Что-то в атаке. Нужно было, прежде всего, вылезать из углов, но нас прижимали. Наверное, в этом и заключается причина поражения.

– Можно ли назвать это закономерностью, ведь идет череда поражений?

– Возможно, но я не был на выезде. Меня только на эту игру вызвали. Поэтому мне сложно сказать о причинах. В принципе, все стараются.

– Какой нашли команду, когда вас пригласили на эту игру?

– Конечно, когда такая серия поражений накапливается, это давит на всех, но ребята стараются делать все возможное, чтобы переломить ситуацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)