Илья Павлюков: "Нужно было выбираться из углов, но нас прижимали"

Нападающий "Спартака" Илья Павлюков после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (0:3) отметил, что на хоккеистов давит серия поражений. По словам игрока, необходимо было выбираться из-под прессинга из углов, но соперник не позволял этого сделать.
– Конечно, эмоции сейчас отрицательные, поскольку мы проиграли, – отметил Павлюков. – Наше молодое звено старалось, все ребята выкладывались, но что-то не получилось.
– Что именно?
– Что-то в атаке. Нужно было, прежде всего, вылезать из углов, но нас прижимали. Наверное, в этом и заключается причина поражения.
– Можно ли назвать это закономерностью, ведь идет череда поражений?
– Возможно, но я не был на выезде. Меня только на эту игру вызвали. Поэтому мне сложно сказать о причинах. В принципе, все стараются.
– Какой нашли команду, когда вас пригласили на эту игру?
– Конечно, когда такая серия поражений накапливается, это давит на всех, но ребята стараются делать все возможное, чтобы переломить ситуацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)