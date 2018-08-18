Илья Никулин: "Ребята уже прониклись друг другом и динамовской идеей"

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин на презентации команды на Красной площади отметил, что новички команды за время подготовки к сезону уже успели проникнуться клубной идеей. По его словам, сложился хороший коллектив.

По итогам прошлого сезона "Динамо" впервые в 10-летней истории КХЛ не попало в плей-офф.

– Процесс наигрывания и поиск взаимопонимания еще происходит, и будет происходить во время сезона. Что касается души команды, то у нас за это время уже сложился хороший коллектив, – цитирует ТАСС Никулина. – Ребята уже прониклись друг другом и динамовской идеей.

Сезон, конечно, будет непростой. Команда у нас обновилась, пришли сильные и амбициозные игроки. Всей нашей команде хочется завоевать Кубок Гагарина, в голове мы будем держать только наивысшее место.

Прошлый сезон – это уже история. Непопадание в плей-офф – это был неудовлетворительный результат, не только для руководство, но и для игроков – мы даже не думали, что можем не попасть в плей-офф. Но так случилось, и это послужит нам хорошим уроком.

Радует, что организовали такой замечательный праздник для нас и для болельщиков. Впервые какой-либо клуб был представлен на Красной площади, очень почетно находиться здесь. Всегда приятно быть первыми.





