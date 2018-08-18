Илья Никулин: "Не думали, что можем не попасть в плей-офф. Для нас это будет хорошим уроком"

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин на презентации команды на Красной площади отметил, что новички команды за время подготовки к сезону уже успели проникнуться клубной идеей. По его словам, сложился хороший коллектив.

По итогам прошлого сезона "Динамо" впервые в 10-летней истории КХЛ не попало в плей-офф.

– Сезон для "Динамо" будет непростой, – сказал Никулин. – Команда у нас обновилась, пришли сильные, амбициозные игроки. Самому хочется уже, и команде тоже, чтобы мы завоевали Кубок Гагарина.

– Реванш за прошлый сезон добавит злости?

– Безусловно. Хоть это уже история, но непопадание в плей-офф – это неудовлетворительный результат. Причем не только для нашего руководства, но и для ребят. Мы даже не думали, что можем не попасть в плей-офф, но так случилось. Нам это послужило хорошим уроком. Будем исправляться.

– В "Динамо" пришло много лидеров. Уже получилось собраться в единый кулак?

– Процесс наигрывания еще происходит и будет идти в течение сезона. Коллектив у нас сложился сильный. Времени было не так много, но его хватило, чтобы ребята прониклись друг другом и динамовской идеей.

– Как отнеслись к переезду на новую арену "Мегаспорт"?

– Абсолютно спокойно. Но нас и не спрашивали. Хотя почему нет? Как я понимаю, через полгода мы переедем в Петровский парк.

– Не будет проблемой поменять арену по ходу сезона?

– Думаю, нет. Об этом не надо думать. Это не наша забота. Мы выходим и играем в хоккей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)





