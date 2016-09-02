Илья Никулин: "Мысленно "Динамо" давно начало готовиться к "Авангарду"

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что динамовцы серьезно готовились к этой встрече. По его словам, в следующей игре динамовцам предстоит встретиться с более серьезным соперником.

- "Сибирь" - довольно неприятный соперник. Стала ли игра еще более суровой с назначением в качестве капитана Евгения Артюхина?

- Могу сказать, что сегодня не было грубости ни в одной, ни в другой команде. Не было ни грязи, ни жестких силовых приемов. Соперники с уважением отнеслись друг к другу. А как пойдет дальше - время покажет.

- А в целом какие впечатления оставила сегодняшняя игра?

- Мы очень серьезно готовились к этому матчу. "Сибирь" - это достойный соперник, и ребята хотели показать все свое мастерство в игре с командой такого уровня. Я считаю, что нам это удалось, и мы все вместе дружно победили. Теперь будем готовиться к еще более серьезному сопернику, который ожидает нас в воскресенье.

- Уже начали подготовку к матчу с "Авангардом"?

- Мысленно мы давно начали готовиться к этому поединку - это будет своеобразная проверка. Все понимают, какой соперник нас ждет.

- Илья, на льду Ярославля вы провели свой 300-й матч в составе московского "Динамо", какие чувства испытываете по этому поводу?

- Честно говоря, я не считаю, сколько игр провел. Столько матчей было сыграно в карьере, в том числе и юбилейных. Так что каких-то особых ощущений нет - каждый матч для меня особенный!