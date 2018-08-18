Илья Никулин: "Было ощущение, что изберут капитаном"

Защитник "Динамо" Илья Никулин после презентациии команды поделился эмоциями от избрания его капитаном.

– У меня было ощущение, что изберут капитаном. Сегодня утром перед кроссом мы собрались в актовом зале и проголосовали. Стандартная процедура, – рассказал Никулин.

– Сами за кого голосовали?

– Голосование было тайным, поэтому не стану говорить.

– У вас бывают, как у политиков, предвыборные программы?

– Нет (смеется). Нам некогда думать об этом. Мы проделали большой объем работы и все мысли о том, как подготовиться к сезону. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)