Илья Никулин: "Артюхин влился в команду после первого матча"

Капитан московского "Динамо" Илья Никулин после победы над "Йокеритом" (2:1 Б) оценил дебют нападающего Евгения Артюхина и отметил, что он уже влился в команду.

– Кроме второго периода, игра была равной. У соперника действительно колоссальный перевес по броскам, здесь нечего говорить, – цитирует Никулина "Бизнес Online". – Будем исправлять, работать. Думаю, нам скажут, в чём были наши ошибки, почему соперник совершил столько бросков.



Это дебютный матч Жени в "Динамо". Было время, когда мы с ним в сборной играли в одном звене. Я с ним давно знаком, он – игрок с большим опытом, который поиграл на разных уровнях: в заокеанской хоккейной лиге, сборной, в КХЛ был на ведущих ролях. Хорошо, что он пришел в нашу команду. Влился он в нее после первого же матча. Добро пожаловать.



Был немножко провальный матч с ЦСКА. Все остальные мы провели в тяжёлой борьбе, но смогли достать победы, которые нам были нужны. Несмотря на то что две победы были по буллитам, – это победы. Ими закаляется коллектив, и нашему новому коллективу они необходимы.