Илья Неколенко: "И в игре против московского "Динамо" "Югра" могла зацепиться, и добиться победы"

Защитник "Югры" Илья Неколенко после матча регулярного чемпионата против московского "Динамо" (2:3) отметил, что у его команды проблема с реализацией моментов. Хоккеист также добавил, что "мамонты" имели шансы на победу в сегодняшней игре.

– Что сказать, мы снова проиграли матч, – цитирует клубная пресс-служба Неколенко. – Хотя и в этой игре могли зацепиться, и добиться победы. Нам снова немного не хватило в реализации моментов. Хоть я и недавно в команде, но быстро и без проблем влился в коллектив.