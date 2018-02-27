Илья Михеев: "Все было в наших руках, сами уступили"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев после поражения от "Сибири" (1:2 Б) выразил надежду, что его команде удастся попасть в плей-офф. Омичи после поражения опустились на девятое место Восточной конференции и в заключительной встрече регулярного чемпионата КХЛ встретятся с "Барысом".
- Не получилось забить голов больше, - сказал Михеев. - Большинство не реализовали, хотя были хорошие моменты. В овертайме не смогли создать ничего особо опасного. Все было в наших руках, сами уступили.
- Возможно, не хватило хладнокровия?
- Давно не играли в официальных матчах. Все же турнир в Ярославле - это немного другое. Эмоции и результат другие.
- Почему нападающие не забивают - ни в официальных матчах, ни на турнире?
- Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы ответил.
- В своей игре чем недовольны?
- Есть, в чем добавить.
- Нет опустошения после этого матча?
- Надо выигрывать следующий и там уже смотреть. Настрой на "Барыс" есть, желание играть тоже. (Анна ЛЕВЧЕНКО)