Илья Михеев: "В последних играх "Авангарду" тяжело даются голы"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (3:2) подчеркнул, что сегодня выдалась тяжелая встреча. Отметим, что форвард в минувшей игре оформил дубль.

- Тяжелый матч был, - сказал Михеев. - Вспоминалась серия плей-офф прошлогодняя. Тяжело даются голы в последних играх. Надо было забивать хоть как! Закопать, с броска, завезти…

- Казалось, в третьем периоде у команды "бензин закончился". Что произошло?

- "Адмирал" начал больше прессинговать, более просто играть, забрасывая шайбу в зону. Да и мы "наелись". Во втором периоде сыграли хорошо, темп задавали. А потом немного подсели.

- Казалось, что во время тайм-аута тренер ничего не говорил. Просто дал отдохнуть?

- Честно, я вообще тайм-аут пропустил.

- Вы забили дважды. Удобная команда для вас? Удобный вратарь?

- Да просто бросал низом. Мне без разницы, кто в воротах.

- В последних матчах у соперников крупные вратари и возникают проблемы с реализацией. Как решать ее?

- В прошлой игре нам говорили бросать верхом. А мы ему все пузо обстучали. Сегодня надо было просто больше бросать.

- То, что такую тяжелую игру все же удалось взять, о чем говорит?

- Это важный для нас психологический момент. Мы и так много потеряли очков в этой домашней серии.

- Добавляло принципиальности то, что в "Адмирале" много омичей?

- Нам - нет. Им - возможно да. (Анна ЛЕВЧЕНКО)