Илья Михеев оформил третий хет-трик за день в КХЛ

Форвард "Авангарда" Илья Михеев в матче с "Северсталью" (7:3) сделал хет-трик, забросив 5-ю, 6-ю и 7-ю шайбы своей команды.

Отметим, что три шайбы он забросил за 4 минуты и 22 секунды, что не является рекордом КХЛ. 6 октября 2014 года форвард "Торпедо" Войтек Вольски в матче против "Сибири" оформил хет-трик в ворота Микко Коскиненена за 1 минуту и 46 секунд.

Хет-трик Михеева стал третьим за игровой день КХЛ. До этого по три шайбы забросили форвард рижан Линус Виделль (СКА – "Динамо" Р – 2:3 ОТ) и Александр Семин ("Витязь" – "ХК Сочи – 3:2). Это событие также не является рекордным. 4 сентября 2014 года состоялось 4 хет-трика. Их авторами стали Найджел Доус, Джонатан Чичу, Ладислав Надь и Антти Пилльстрем.

20 декабря. Балашиха. "Авангард" - "Северсталь" - 7:3. Илья Михеев. Фото Алексей Шевченко, "СЭ"