Илья Михеев - об "Арене Омск": "Авангард" будет на связи с болельщиками"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев отметил, что команда постарается быть на связи со своими болельщиками. Ранее стало известно, что омичи не смогут выступать на своей арене. Основные варианты - Мытищи и Красноярск.

- Конечно, эта ситуация всех взволновала. Я понимаю всех болельщиков, которые переживают, как и мы, - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Михеева. - Нужно объединиться, и я уже почувствовал, как эта ситуация сплотила всех внутри клуба – команду, персонал, сотрудников. Будем играть за Омск, что бы ни случилось, стараться показывать результат и главное – оставаться на связи с нашими болельщиками. У нас и так большой долг перед ними, поэтому нам нужно отплатить им втройне.