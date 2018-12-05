Илья Михеев: "Авангард" должен были обыгрывать "Трактор"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев после поражения от "Трактора" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда должна была выигрывать. Тем не менее, он не знает, с чем связана низкая реализация.

– Челябинцы ничего особо не показали, – цитирует пресс-служба клуба Михеева. – Второй период: одна контратака – гол. Но надо отдать им должное, что они смогли так сыграть.

– Практически весь второй период провели у чужих ворот…

– Да, и не забили. Надо реализовывать свои моменты, и игра будет идти в другом русле.

– С чем связываешь слабую реализацию в последних двух матчах?

– Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Возможно, нам на тренировках надо больше отрабатывать завершение моментов. Все начинается с тренировок.

– Обидно, что недобрали очков?

– Обидно, досадно, но ладно. Что теперь сделаешь? Это игра, кто-то должен был потерпеть поражение, но нам надо продолжать работать, потому что мы не можем так играть против таких команд, при всем уважении к Челябинску. Мы должны были их обыгрывать.